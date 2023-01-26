İYİ Parti: Cihan Paçacı kendi iradesiyle ayrıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın kendi iradesiyle görevden istifa ettiğini belirtti.

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Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, parti yetkili kurullarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söylemişti.

Paçacı, daha sonra ‘sözlerinin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu’ ifade ederek, görevden istifa ettiğini duyurdu.

Paçacı’nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kararıyla görevden alındığı belirtilirken partiden konuya ilişkin açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Twitter hesabındaki açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün bir köşe yazısında genel başkan yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı’nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür.

Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir.”