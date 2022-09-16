Kılıçdaroğlu’ndan ‘altılı masa’ genelgesi: Kuşoğlu’nun çıkışı tepesini attırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır” çıkışının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta parti meclisi toplantısındaki “Her konuda konuşmak zorunda değilsiniz. Altılı masa konusunda kararı liderler verir” ikazına rağmen geldiği öğrenildi.

CHP liderinin buna çok sinirlendiği belirtilirken, sözlü talimatın yerine getirilmemesi üzerine bunun genelgeyle tüm kurmaylara ulaştırıldığı bildirildi.

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcili Hande Fırat’a konuşan Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda ‘altılı masa‘ dağılır” demişti.

Diken’in edindiği bilgilere göre Kuşoğlu’nun bu açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun geçen haftaki uyarılarına rağmen geldi.

Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun ikazına rağmen görüş bildirmesinin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından uyarıyı yineledi: “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur.”

Altı siyasi partinin genel başkanı, ilk tur görüşmelerini 21 Ağustos’ta tamamlamıştı. Partilerin ikinci tur ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi’nde altı liderin katılımıyla 2 Ekim Pazar, saat 14:00’te düzenlenecek.