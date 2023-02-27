Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi: Ortak aday kesin

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeden büyük oranda uzlaşı çıktı. İki lider bir kez daha ortak adayda mutabık kaldı.

Fotoğraf: CHP (Arşiv)

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden başlayan ‘kazanacak aday’ tartışmaları sonrası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkmıştı.

İYİ Parti lideri Akşener, ‘altılı masanın noter olmadığını, kazanacak birinin aday olması gerektiğini’ söylemişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’ysa adaylık iddiasını üstü kapalı ortaya koymaya devam etmişti.

Kılıçdaroğlu görüşmede masaya parti meclisi ve Meclis grubundan adaylıkta tam yetki alarak oturdu.

İki lider bu tartışmaların gölgesinde bir kez daha baş başa görüştü.

Görüşme sonrası Diken’e bilgi veren iki partinin kurmayları ortak adayda bir kez daha mutabık kalındığını söyledi.

CHP’liler, koalisyon süreçlerine atıfla “Bu süreçlerde bunlar normal demiştik. Görüşmeyle iki lider çoğu konuyu ele aldı ve büyük oranda uzlaşı sağladı” dedi. Partililer Kılıçdaroğlu’nun kendilerine “Görüşme gayet olumlu geçti” dediğini de aktardı.

İYİ Parti kaynakları da Akşener’in ‘endişelerini ve beklentilerini toplantıda Kılıçdaroğlu’na aktardığını’ söyledi. İYİ Partili isimler de “Ortak adayda değişiklik yok. Uzlaşıyla belirlenecek ve Türkiye’yi karanlıktan çıkaracağız” demekle yetindi.

Partililer toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.