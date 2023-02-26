Kılıçdaroğlu tam yetkiyle konuştu: Orta yol partisi değiliz

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP sosyal demokratların partisidir. Orta yol yolcuları partisi değiliz biz” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP genel merkezindeki toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi. Vekiller açıklamaya CHP liderinin aday olduğuna dair bir cümle eklemek istedi ama Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildiği kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu şunları dedi:

* CHP sosyal demokratların partisidir. ‘Orta yol yolcuları partisi’ değiliz biz. Solun, sosyal demokratların maksimum oyu yüzde 5’miş, 10’muş, 20’ymiş, 30’muş falan, bunlar duruşumuzu değiştirmez. Birilerine şirin gözükmek için vahşi neoliberalizmi pas mı geçeceğiz, beşli çeteyi mi affedeceğiz? Hayır, biz neoliberalizme karşı sonuna kadar savaşacağız.

* Cumhuriyet Halk Partisi bir mücadele partisidir. Hak yiyen çetelerle mücadele etmek için vardır. Onlarla mücadele konusunda asla geri adım atmam, asla durmam.

* Neoliberalizmin ve onların yerli hamilerinin halkımıza reva gördüğü düzeni, birilerine şirin görünmek adına kabul etmeyi hiç düşünmüyorum.