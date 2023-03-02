İyi Partili Erhan Usta: Bir isim üzerinde uzlaşılmadı

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Bugünkü son toplantının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Habertürk TV’ye konuşan usta şunları söyledi: Usta “İsimde anlaşma anlamına geldiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey olmuş olsa çok net bir şekilde isim konusunda anlaşıldı, 6 Mart’ta açıklanacak denilebilirdi. Ama öyle bir durum yok. Belki bir isim havuzu oluştu. İsimlerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir ortak anlayışa ulaşılmış olmalı.”

Bakanlık ve görev dağılımıyla ilgili de şunları dedi Usta: “Bu konuların üzerinde uzun süredir çalışılıyor. Onunla ilgili alternatifler de masaya konuşmuş olabilir. Bunlar da yetkili kurumlarda tek bir isim konusu değil, nihai olarak parti görüşünü oluşturma amacıyla onlar da gündeme gelecektir diye değerlendiriyorum. Orada birçok alternatif oluşturulabilir.”

Masadan kalkma olasılığıyla ilgili soruyaysa Usta şu yanıtı verdi: “Biz altılı masayı çok önemsiyoruz. Milletimizin çok ciddi bir ümidi var. İstişare uzlaşı ve halkın tercihleri, yani bu ilkeler çerçevesinde karar alınması lazım. (Aday) şu olacak şeklindeki tartışmaları da kabul etme imkanı olmaz.“

Halkın tercihleriyle ilgiliyse anketlere dikkat çekti Usta: “Hepimizin bildiği kamuoyunda konuşulan anketler var. Çok hızlı bir şekilde bir çalışma tekrar yapılabilir.”