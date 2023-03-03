Akşener’in masayı terk ettiği konuşmanın tamamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk ettiği konuşmayı Twitter hesabından yayınladı.

Meral Akşener. (AA)

Altılı masanın dünkü toplantısında ortak adayda uzlaşılamayınca Akşener’in masadan kalkma noktasına gelmesinin ardından gözler İYİ Parti’ye çevrilmişti. Dün gece parti kurmaylarının yanısıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener “İYİ Parti ölüm ile sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyeceğiz” diye başladığı konuşmasını “Hep birlikte tarih yazacağız” diye bitirdi.

Ne olmuştu?

‘Millet ittifakı’nın dünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada ortak adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtilmiş, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedilmişti.

Toplantı sonrası CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul edilmişçesine memnunken İYİ Partililer kızgındı.

Olağanüstü toplantı

Çok geçmeden Akşener, kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta altılı masa toplantısında aday üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. Dahası, milletvekillerinden Ümit Dikbayır, diğer beş partiyi kastederek, “Millet beşten büyüktür” diye tweet atıp sildi.

‘Milletin umudu…’

İYİ Parti lideri olağanüstü toplantı için genel merkeze girerken bina önünde bekleyen grup “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.

Az daha masadan kalkıyormuş

Toplantı sürerken T24 yazarı Murat Sabuncu yazısında şunları aktardı:

“Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi.

Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener, ‘Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi’ diye konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ‘Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek’ dedi. Akşener ‘O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım’ diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu ‘Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır’ deyince Akşener ‘Ben kalkıp gideyim mi yani’ karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.”

‘Evet, millet beşten büyüktür‘

Yaklaşık dört saatlik toplantıdan çıkışta yüzleri gülen İYİ Partililer gazetecilerin sorularına “Türkiye iyi olacak” diye yanıt verdi.

Gazetecilerin atıp sildiği tweet’i sorduğu Dikbayır’sa “Evet, millet beşten büyüktür” diyerek sözlerini tekrarladı.

Akşener açıklama yapmazken, “Gençliğin umudu Meral Akşener” sloganıyla uğurlandı.