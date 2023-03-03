Kılıçdaroğlu: Bütün taşlar yerine oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla ilgili ”Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak” dedi.

Fotoğraf: CHP

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etti.

Kılıçdaroğlu, TBMM’den ayrılırken gazetecilerin konuyla ilgili sorularına ”Merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

‘Millet ittifakı’nın dünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada ortak adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtilmiş, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedilmişti.

Dün gece parti kurmaylarının yanısıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonrası Akşener, ”Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek ‘altılı masa’yı terk etti.