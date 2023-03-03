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Yaramazlara biraz batar!

HDP, Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplanacak

HDP, Merkez Yürütme Kurulu son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Fotoğraf: AA

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.


Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdı.

Tüm bu gelişmeler üzerinde HDP de bugün toplanan CHP gibi yarın öğlen saat 2’de partinin genel merkezinde olağanüstü toplanacak.

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