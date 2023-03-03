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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da Akşener şoku: Tarih yazamadın, tarih oldun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadaki diğer dört genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak önermesi üzerine, bunu kabul etmediğini belirterek millet ittifakından ayrılınca tepkiler yükseldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. (AA)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. (AA)

Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.


Akşener’in masadan ayrılması, kısa süre kalan seçimler için umutlanan muhalif seçmenin de tepkisiyle karşılaştı.

Twitter’daki paylaşımların bazıları şöyle:

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Meral Akşener altılı masayı terk etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etti. Yavaş ve İmamoğlu’nu göreve çağırdı.