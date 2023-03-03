Twitter’da Akşener şoku: Tarih yazamadın, tarih oldun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadaki diğer dört genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak önermesi üzerine, bunu kabul etmediğini belirterek millet ittifakından ayrılınca tepkiler yükseldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. (AA)

Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.

Akşener’in masadan ayrılması, kısa süre kalan seçimler için umutlanan muhalif seçmenin de tepkisiyle karşılaştı.

Twitter’daki paylaşımların bazıları şöyle:

Ben hiç şaşırmadım!

Çünkü Meral Akşener 2 yıldır "Kazanacak aday" vurgusu yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğini söylüyordu.

Şimdi sukunetle beklemek gerekiyor.

Demokrasilerde çareler tükenmez.

Su akar yolunu bulur. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 3, 2023

Bir taşla üç kuş:

Masayı yıkmakla kalmadı, CHP’yi de bölmeye çalışıyor.

Erdoğan’a can simidi…#MeralAkşener https://t.co/65GiH7LoFu — Can Dündar (@candundaradasi) March 3, 2023

İYİP'in bugün sinsi örtüsünü kaldırmak zorunda kaldığı faaliyet, istihbarattan kontrgerillaya, üç-beş kifayetsiz 'akademisyen'den ergen trollere uzanan itibarsız bir hat boyunca uzun süredir devam ediyordu. Bu faaliyet Erdoğan döneminin yeni bir görüntüyle devamı faaliyetidir. — hakkı özdal (@hakki_ozdal) March 3, 2023

Daha bu sabah, "Benim adayım genel başkanımdır" diyen Ekrem İmamoğlu'na, "Çık aday ol" demek nedir yahu? Üstelik adamın başında siyasetten men edilme tehlikesi varken.. La havle vela kuvvete… — Lûbe Ayar (@lubeayar) March 3, 2023

Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola… — irfan değirmenci (@degirmencirfan) March 3, 2023

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmadığını açıkladıktan sonra Akşener’in kendisi aday olacak. https://t.co/55G0RmAqu2 — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) March 3, 2023

o masa boş kalmaz.. hak eden oturur.. — MustafaKemalErdemol (@mkerdemol) March 3, 2023

Meral Akşener tarih yazamadın,tarih oldun! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 3, 2023

Akşener’den yıkıcı bir ayrılık konuşması. Hem düne kadar aynı masada oturduğu partileri ağır sözlerle itham etti hem de Yavaş ve İmamoğlu’na çağrıda bulunarak CHP’nin içini karıştırmaya çalıştı. “Biz burada dayatmalara direnerek geldik” dedi. Oysa CHP’nin desteğiyle geldiler. — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) March 3, 2023

kendisi aday olmayı bile düşünemeyip başka partideki iki belediye başkanını adaylığa zorlamak da ne bileyim…

bir çeşit devlet… — Cem BAYKAL (@cem_baykal) March 3, 2023

Sağcı her an satabilir. Felsefesi budur. — aylin aslım (@AylinAsLIM) March 3, 2023

MHP ve türevlerinden neden uzak durulması gerektiğini anlamak için gayet eğitici bir günlerden geçiyoruz.



Bunlara arkanızı dönemezsiniz. — Koray Pehlivanoğlu (@korayphlvglu) March 3, 2023

İYİ Partili azgın azınlığın Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını Alevi Kürt oluşu nedeniyle kabul etmediği doğruysa bu, partinin İktidar ortağı olmasını ve ülkemizi yönetmesini kabul edemeyeceğim için:

Türklükten, Müslümanlıktan ve Sünnilikten:

İstifa ediyorum. — memduh bayraktaroğlu (@memduhtv) March 3, 2023