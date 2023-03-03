CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan sert sözlerle kalkması sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

Fotoğraf: AA

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık eden Akşener, altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.

Bütün bu gelişmeler üzerinde bugün saat 16:00’da CHP Merkez Yürütme Kurulu, partinin genel merkezinde olağanüstü toplandı.