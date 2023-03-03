Akşener masadan kalkınca MHP’liler maziyi andı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalkınca eski partisi MHP’den ‘mutluluk’ mesajları yağdı. Mesajlarda Akşener’in MHP’den ayrılışı hatırlatıldı.

Meral Akşener’in MHP günlerinden. (Twitter/Aksener)

Altılı masa toplantısı sonrası dün gece parti kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplayan Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.

Akşener’in masadan kalkması eski partisinde ‘sevinçle’ karşılandı. MHP’li vekil ve üyelerin bazı paylaşımları şöyle:

Unutmayınız bir kere satan yine satar.

Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır.



MHP Genel Başkanı

Devlet BAHÇELİ

pic.twitter.com/dsbaS6GdpU — İsmet Büyükataman (@buyukataman) March 3, 2023

Meral Hanım iki yıldan beri oturduğu masanın , Kumar ve Noter masası olduğunu nihayet anlamış!!! Bir kaç gün önce CHP kurmaylarına geri zekalılar dediği geldi aklıma nedense:) — Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) March 3, 2023

6’lı masaya İYİLİK tsunamisi! — Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA🇹🇷 (@KarakayaMevlut) March 3, 2023

Bir kere satan yine satar!



– Bilge Lider Devlet Bahçeli pic.twitter.com/kqcQAWoFsa — Hüseyin Özkan (@KulteginOzkan) March 3, 2023

Sırtımızdan hançerleyenler

Sırtımızdan hançerleyenlerin eline o hançeri verenler! (Kiralık vekiller)

“İtme kapısını el ucuyla teperler kapını vargücüyle”

Allahım hamdımız sanadır sadece senden diledik,birsin teksin,şükürler olsun. — Erkan HABERAL (@HaberalErkan) March 3, 2023

Bir gün önce attığı imzadan dönen masanın ablası,Y-CHP'yi bölmek için İmamoğlu ve Yavaş'ı tarlaya davet etti. Bir kere satan her zaman satar. — Ümit YILMAZ (@eczumityilmaz) March 3, 2023