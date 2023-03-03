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Yaramazlara biraz batar!

Akşener masadan kalkınca MHP’liler maziyi andı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalkınca eski partisi MHP’den ‘mutluluk’ mesajları yağdı. Mesajlarda Akşener’in MHP’den ayrılışı hatırlatıldı.

Meral Akşener MHP kürsüsünde. (Twitter/Aksener)
Meral Akşener’in MHP günlerinden. (Twitter/Aksener)

Altılı masa toplantısı sonrası dün gece parti kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplayan Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.


Akşener’in masadan kalkması eski partisinde ‘sevinçle’ karşılandı. MHP’li vekil ve üyelerin bazı paylaşımları şöyle:

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Meral Akşener altılı masayı terk etti

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Meral Akşener altılı masayı terk etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etti. Yavaş ve İmamoğlu’nu göreve çağırdı.