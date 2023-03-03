Akşener’in kararı sonrası AKP’liler Twitter’da coştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrıldığını açıklaması sonrası AKP’li vekiller sosyal medyada ‘zafer sarhoşluğu’ yaşadı.
Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için toplanan ve farklı seçmen gruplarını temsil eden millet ittifakının ortak adayında öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına çağrı yaptı.
Akşener’in kararı sonrası AKP’li vekiller, “Millet kaosa oy vermez” sözleriyle seçime yönelik propagandaya başladı.