Akşener’in kararı sonrası AKP’liler Twitter’da coştu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu masadan bir şey çıkmayacağını aylar önce söylemişti.

Kimin aday olacağı bizim için hiç önemli değil. Cumhur ittifakı olarak bizim adayımız belli. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. #DurmakYokYolaDevam