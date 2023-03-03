İYİ Partili Ağıralioğlu: İktidara sağırsın diyenler milleti dinlemek zorunda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk ettiği konuşmada söylediklerini İYİ Parti İstanbul İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ‘açtı.’

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdı.

Akşener’in konuşması sonrası gazetecilere konuşan Ağıralioğlu, özetle şunları dedi:

* İktidara sağırsınız diye kızanların milleti duymak, anlamak, dinlemek mecburiyeti vardır. Duyan, anlayan ve dinleyen partiyi temsil ediyoruz biz. Partisinin adayını konuşan değil milletinin umudunu konuşan partiyiz biz. Dolayısıyla çarşıda, sokakta ismi zikredilenlerin göreve davet edildiği tarihi bir gün bugün. Hepimizin korumak zorunda olduğu devleti, hepimizin çocuklarının umudu, hepimizin ceddinden bize kalmış mirası, hepimizin korumak zorunda olduğu bir mesuliyet bu.

* (İYİ Parti altılı masanın bir paydaşı mıdır gün itibariyle?) İYİ Parti masaya teklifini sunuyor: Milleti duyun diyecek tarafız biz. Beş parti Kemal Kılıçdaroğlu’nu söylüyor, biz altıncı paydaş olarak diyoruz ki millet kazanacak aday diye iki başkanı önemsiyor.