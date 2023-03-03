CHP’liler her şeye rağmen umutlu: Gİ-DE-CEK-LER!

Asla umutsuz olmayın 🙂

Depremzede vatandaş: “Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil”

Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki.

Gİ-DE-CEK-LER!