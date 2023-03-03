İmamoğlu ‘masayı toparlamak’ için Ankara’ya gidiyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya doğru yola çıkmış.

Fotoğraf: CHP

Gazeteci Barış Pehlivan, İmamoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştükten sonra yarın da CHP Genel Merkezi’nde olacağını söyledi: “Yapıcı, masayı dağıtmama yönünde bir karar vermesi bekleniyor.”

Ne olmuştu?

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkmıştı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı belirtilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İmamoğlu ve Yavaş’ı göreve çağırmıştı.