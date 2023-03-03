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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu kurmayını Mansur Yavaş’a gönderdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeye gönderdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş
Fotoğraf: CHP

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.


Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdı.

Bu gelişmeler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Mansur Yavaş’la görüşmeye gitti.

Kılıçdaroğlu aynı zamanda millet ittifakının diğer üyeleri Saadet, Gelecek, DEVA ve DP’yle telefonda görüşecek.

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