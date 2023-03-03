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Yaramazlara biraz batar!

HDP’lilerden Akşener yorumları: Ohhhhhhhh!

HDP’liler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan kalkmasına şaşırmadı. Kimileriyse ‘oh’ çekti.

Meral Akşener ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar. (Twitter)
Meral Akşener ve eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar. (Twitter)

Altılı masa toplantısı sonrası dün gece parti kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplayan Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.


Akşener’in bu tutumu iktidar kanadını sevindirirken, çoğu muhalifi kızdırdı. HDP’den gelen mesajlarsa karışıktı, kimi şaşırmadığını belirtirken, kimi ‘oh’ çekti.

Twitter’dan paylaşılan mesajların bazıları şöyle:

Twitter’da Akşener şoku: Tarih yazamadın, tarih oldun

Akşener masadan kalkınca MHP’liler maziyi andı

Meral Akşener altılı masayı terk etti

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