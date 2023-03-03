CHP’den İYİ Parti’ye ilk çıkış: ‘Saray’ın tuzağına düştüler

ALTAN SANCAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyip altılı masayı terk etmesine CHP’den ilk üst düzey yorum geldi. Kılıçdaroğlu’nun önde gelen kurmaylarından biri, “‘Saray’ın tuzağına düştüler” dedi.

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı. Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdı.

‘İYİ Parti batmak üzere olan bir kayık‘

Diken’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun önde gelen kurmayı şunları söyledi: “İYİ Parti batmak üzere olan bir kayık. Partileşme sürecini tamamlayamamıştı. Bizim gemimizin yelkenleri her rüzgar aldığında bir sorun çıkarılıyordu. Yeni kurulmuş bir parti 99 yıllık bir partiden hiçbir şey koparamaz. Kendileri ‘Saray’ın tuzağına düştü. Bu tuzağın ne olduğunu tarih gösterecek. Biz yolumuza devam ediyoruz. Moralimiz gayet iyi. Ortada yüzde 60’lık bir oy potansiyeli var. Bu potansiyel partiler için değil bu rejime karşı oluşmuş bir potansiyel. Belediye başkanlarımız genel başkanımızın arkasında. Bu gemiden inen kaybedecekti ve kaybettiler. Suyunu alan çelik sapasağlam duracak ve biz yolumuza devem edeceğiz.“

CHP’liler umutlu ve kararlı

Gözlerin çevrildiği CHP’de partililer Akşener’den ‘bu tonda bir açıklama beklemediklerini, ancak tablonun partide moralleri bozmadığının’ altını çiziyor. Partililer kendileri açısından durumun ‘net’, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ‘kesin’ olduğunu vurguluyor.

PM üyesi: İYİ Parti kendisini bitirdi

CHP’li bir parti meclisi (PM) üyesi Akşener’in sözleri için “Masaya kumar masası, genel başkanımızın adaylığına da sıtma benzetmesi yapmak masadan kalkışın ilanıdır. İYİ Parti kendisini bitirdi” dedi.

Aynı isim partinin tamamında Akşener’in açıklamasında kullandığı sözlerin ‘çirkin’ karşılandığının altını çizdi.

DEVA kaynakları da eleştirel

Açıklamanın ardından sakinleşen İYİ Parti kanadının aksine CHP cephesinde hareketli.

Kılıçdaroğlu MYK toplantısında altılı masadaki dört partinin genel başkanını arayarak durum değerlendirmesi yaptı. Beş liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.

Diken’e konuşan DEVA Partisi kaynakları da Akşener’in açıklamalarına tepki göstererek “Bir yıldır emek harcanan masaya bunları söylemek, masada hiç oturmamış olmaktır” dedi.

Bildiri imzalanacak

Diken’in edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yavaş’la görüşmek üzere belediyeye gitti.

Görüşmenin ‘olumlu’ geçtiği öğrenilirken, CHP’li 11 belediye başkanının Kılıçdaroğlu’nun adaylığının lehine bildiri yayınlaması bekleniyor.

Kuşoğlu da görüşmenin ardından parti genel merkezine dönerek toplantıya katıldı. Ancak bildirinin imzalanması için İmamoğlu’yla görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi. Kaynaklar bildiriyi bizzat Kılıçdaroğlu’nun talep ettiğinin altını çizdi.

Son olarak Kılıçdaroğlu’nun etkinliklerinin duyurulacağı ve 19 Ocak’ta kurulan gruba gazeteciler eklenmeye başladı.

Kılıçdaroğlu bu sabah adaylık süreci için fotoğraf çekimine gitmişti.