TİP tabloya renk kattı: Hiç sevinme gidiyorsun

Türkiye İşçi Partisi (TİP), İYİ Parti Meral Akşener’in altılı masadan kalkması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mesaj gönderdi.

TİP’in afişinden. (Twitter)

Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için toplanan ve farklı seçmen gruplarını temsil eden millet ittifakının ortak adayında öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına çağrı yaptı.

Akşener’in bu çıkışına muhalefet partilerinin tamamından tepkiler yükselirken, AKP ve MHP’lilerse sevinçlerini gizleyemedi.

TİP yönetimiyse gelişmelere dair yorumlarını afişe döktü. Erdoğan’a mesaj içeren afişte İYİ Parti’nin renkleri kullanıldı. Bu afişi TİP’li milletvekilleri kendi yorumlarıyla paylaştı.

Paylaşımlar şöyle: