CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyip altılı masayı terk etmesinin ardından, CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ankara’da toplanıyor.

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırmıştı.

AA’nın aktardığına göre, belediye başkanları yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle katılması beklenmiyor.

Akşener’in bugünkü açıklamalarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya doğru yola çıkmıştı.