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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu: Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız!” dedi.

Kılıçdaroğlu
Fotoğraf: AA

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.


Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırmıştı.

Karamollaoğlu, Twitter’dan paylaştığı yazılı açıklamaya “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye not düştü.

Saadet lideri, ortak aday ve yol haritası üzerinde uzlaşıldığını hatırlatarak 6 Mart’ta Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya dikkat çekti.

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