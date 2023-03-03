Kılıçdaroğlu ‘çok rahat çok profesyonel’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…” notuyla bir video mesaj paylaştı: “Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz!”

Ne olmuştu?

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırmıştı.

Etkileyici performans

CHP lideri, rahatlığı, özgüveni ve beden dilini etkili biçimde kullanmasıyla dikkat çektiği videoda özetle şunları dedi:

* Sevgili halkım biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası’ndan bahsettik çünkü “Bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir, yoksa bu ülke iflah olmaz” dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi.

* Çünkü amaç sadece ceberrut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya “O oturmasın, bu oturmasın” diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek bu ülkeyi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten.

* “Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin.” Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları, medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim.

* Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

* Bana gelince… Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır.

* Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben, ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak.

* Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz!