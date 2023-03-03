Yavaş’ın aday olma ihtimali ‘sıfırın da altında’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık çağrısı yaptığı Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya aday olmayacağını söylemiş.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay’da incelemelerde bulundu

Bugün genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu göreve çağırdı.

Yavaş’tan olumsuz yanıt geldi.

Habertürk TV’nin canlı yayınına bağlanan Altaylı, “Sayın Yavaş’la konuştum. Yavaş’ın aday olarak çıkma ihtimali sıfırın da altında” dedi.

“Yavaş’ın bu çağrıya (Meral Akşener’in) ‘Tamam’ demediğini anlayabiliriz o zaman” denmesi üzerine Altaylı, “Asla ‘Tamam’ demiyor” yanıtını vererek şöyle devam etti: “Mansur bey, ‘Ben CHP’li bir belediye başkanıyım, bunun (tartışmanın) bir tarafı da değilim. Beni altılı masa dışında biri aday gösterirse çıkmam’ mesajını uzun zamandan beri veriyor. Aynı noktada.”

İmamoğlu önceden reddetti

İmamoğlu da bu sabah Halk TV yayınında Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “Kazanamaz” diyerek karşı çıkıp ‘anketlerin söylediği isimler’i önerenlere İstanbul’daki yerel seçimleri hatırlatmıştı: “Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı gibi bir mesele yok. Ben her yerde söyledim; her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı genel başkanıdır (Kemal Kılıçdaroğlu). Benim de adayım genel başkandır. Tabii ki burada karar verici bir altılı masa var.”