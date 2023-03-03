İmamoğlu, aday için anket gösterenlere İstanbul’u hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “Kazanamaz” diyerek karşı çıkıp ‘anketlerin söylediği isimleri’ önerenlere İstanbul’daki yerel seçimleri hatırlattı.

Masanın dağılmaması gerektiğine dair uyaran İmamoğlu, adayının Kılıçdaroğlu olduğunu yineledi.

Ekrem İmamoğlu. (YouTube)

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa katılan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı gibi bir mesele yok. Ben her yerde söyledim; her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı genel başkanıdır (Kemal Kılıçdaroğlu). Benim de adayım genel başkandır. Tabii ki burada karar verici bir altılı masa var.

*Bu masanın kararı önemli. Bu masanın kararı alırken birbirini tatmin etmesi, kaygıların giderilmesi önemli. Bu masa ayrılık masası değil.

*Bu masada hepimiz and içtik. Altılı masadan bir, iki eksilmemeli. Böyle bir şey yok.

*Bakın burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz.

Anket isteyenlere İstanbul örneği

İYİ Partili bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını anketlere bakarak iddia ediyordu. Bugün Reuters’a konuşan bir İYİ Parti yetkilisi, anketlerin öne çıkardığı isimlere dikkat çekti: “Anketlerin söylediği isimler belli, o isimler de tartışılsın. Bu seçim kazanılmalı, çünkü sistemin normalleşmesi için artık son şans. Hiçbir şey riske atılmamalı.”

İmamoğlu’nun İstanbul yerel seçimleri için yapılan anketleri hatırlatması dikkat çekti.

İmamoğlu şunları kaydetti:

*Bakın kolay mı kazandık biz İstanbul seçimlerini. Bazı şehirlerde 14-15 puan öndeyken İstanbul’da 14-15 puan gerideydik, ilk ölçümlerde.

*Bir de hangi şehirle bir iktidarın en tepesindeki insan gelip 30-40 miting yaptı. Ama biz, kırılganlıkları, zorlukları gidermeye gayret ettik.