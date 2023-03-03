Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi, Akşener’i beklemiyor

ALTAN SANCAR

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@altansancarr

Saadet Partisi’ne göre altılı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Mart’taki millet ittifakı toplantısına katılmayacak.

Fotoğraf: CHP

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.


Anlaşmazlık üzerine dün bazı milletvekili ve kurmaylarıyla olağanüstü toplantı düzenleyen Akşener bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık etti. Akşener, toplantının ardından, “Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etti.

Diken’in konuştuğu Saadet Partisi kaynakları, Akşener’in bir sonraki toplantıya katılmasını beklemiyor.

Açıklamadaki sözlerin ‘masa açısından sert olduğunu’ söyleyen kaynaklar, olası katılımın ‘sürpriz’ olacağını vurguladı.

Saadet Partililer, “Kumar masası, noter masası, dayatma ve milletten kopmayla suçladığı masanın toplantısına katılmasını beklemiyoruz. Elbette son karar kendisinin, ama bizim açımızdan sürpriz olur” dedi.

Öte yandan İYİ Partili kaynaklar da Akşener’in toplantıya gitme ihtimalinin ‘düşük’ olduğunu söyledi.

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Saadet Partisi, Akşener’i beklemiyor

Saadet Partisi’ne göre altılı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Mart’taki millet ittifakı toplantısına katılmayacak.