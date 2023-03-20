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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu HDP’yi Meclis’te ziyaret ediyor

HDP’nin açıklamasına göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bugün saat 12:00’de HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşecek.

Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanlarıyla görüşecek. (AA)

HDP’nin açıklaması şöyle: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir.”


Açıklamada Kılıçdaroğlu ve HDP eş genel başkanlarının daha sonra basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta cuma için planladığı ziyaret, HDP’nin talebi üzerine ertelenmişti. HDP’li yetkililer, partinin başka programları olduğu için ziyaretin ertelenmesini talep ettiklerini bildirmişti.

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