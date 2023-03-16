Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti Çanakkale programı nedeniyle ertelendi

ALTAN SANCAR

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretinin 18 Mart’ta düzenlenecek Çanakkale ziyareti nedeniyle ertelendiği belirtiliyor.

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Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü HDP’yi ziyaret etmesi ve partinin eş genel başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesi bekleniyordu. Öyle ki HDP’nin de bu görüşmenin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda son kararını vereceği biliniyordu.

Kılıçdaroğlu’nun kritik ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiği HDP tarafından basına duyuruldu. Talebin CHP’den geldiği öğrenildi. Gerekçenin ise 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun kente yapmayı planladığı ziyaret olduğu belirtiliyor.

Millet İttifakını oluşturan altı partinin liderinin 18 Mart’ta Çanakkale’ye gitmesi için program hazırlanmaya çalışıldığı da öğrenildi.

Bu nedenle programın yetişmeme riski yerine ziyaretin ertelenmesi talep edildi. HDP kanadı da bu talebi uygun gördü ve ziyaret ertelendi.