Kılıçdaroğlu, cumartesi HDP’yi ziyaret edecek

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü saat 13:00’te HDP’yi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu HDP’nin eş genel başkanları tarafından karşılanacak.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Millet ittifakında yer alan dört partinin sözcüleri de bu bağlamda Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakılan demeçler vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise olası CHP-HDP görüşmesi için şunları söylemişti: “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez.“

Bunun üzerine tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener’e açık mektup yayınlamıştı: “Size hak olan müzakere siyaseti HDP’ye niye hak değil?”

Kılıçdaroğlu “HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz” demişti.

Son olarak HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu’nun bu hafta HDP’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.