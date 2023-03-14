İYİ Parti, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde içeriğe bakacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yle görüşmesinde sıkıntı olmadığını ama parti olarak görüşmenin içeriğiyle ilgilendiklerini söyledi.

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Seçimlere iki ay kala en önemli konulardan biri Kılıçdaroğlu’nun HDP oylarını alıp alamayacağı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Millet ittifakında yer alan dört partinin sözcüleri de bu bağlamda Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakılan demeçler vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se olası CHP-HDP görüşmesi için şunları söylemişti: “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez.“

Kılıçdaroğlu’ysa “HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz” demişti.

Son olarak HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu’nun bu hafta HDP’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

‘Görüşmenin içeriği önemli’

TGRT Haber’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, görüşmeye dair şunları dedi:

*Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkemizin tüm paydaşlarıyla, büyük unsurlarıyla görüşecektir. Burada bir sıkıntı yok. Bizim için görüşmenin içeriği önemli.

*Bu yolculukta bizi biz yapan değerler sistemi ve Anasayasa’nın ilk dört maddesi. Bunlar konusunda İYİ Parti hiçbir tartışmaya açık değildir. Bu çerçevede ilerleyecek görüşmelerin bir sıkıntısı yoktur.

*Kasım ayında anayasa görüşmeleri sırasında AK Parti HDP’yle bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta sert eleştirileri olan Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüşmenin doğru olduğunu önemli olan içeriğiyle ilgilendiklerini ifade etti.

*Bizim önümüzde imzaladığımız parlamenter sistem, anayasa süreci, ortak mutabakat metni. Bu imzalara bakarız ve ortaklaştığımız bu hususların içerisinde yer almasını istemediğimiz hususlar vardır.

*Bu imza koyduğumuz metinler esas alarak iktidar projesini gerçekleştireceğiz. Onun dışında hiçbir gündemimiz yoktur. Bu konudaki görüşümüz de nettir.