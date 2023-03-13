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Yaramazlara biraz batar!

HDP Kılıçdaroğlu’nu bu hafta ziyarete bekliyor

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta HDP’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,  “Hayırlı olsun. Görüşmeye bekliyoruz” demişti. Kılıçdaroğlu da ‘elbette’ HDP’yla görüşeceğini söylemişti.


Çarşambadan sonra

Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Oluç, Kılıçdaroğlu’nun bu hafta içi HDP’yle görüşeceğini söyledi:

“Cumhurbaşkanı adayı kararı daha sonraya kalacak. Millet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu’yla bu hafta bir görüşme olacak. Görüşmede biz kendi görüşlerimizi aktaracağız, kendilerinin görüşlerini dinleyeceğiz. Görüşmeden sonra bir değerlendirme yapacağız. Emek ve özgürlük ittifakı olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Çarşambaya kadar herhangi bir görüşme olmayacak, bu hafta içi görüşmenin olacağını tahmin ediyorum.”

Oluç ayrıca HDP’nin kapatılması durumda Yeşil ve Sol Parti’yle seçime gireceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Seçimlere iki ay kala en önemli konulardan biri Kılıçdaroğlu’nun HDP oylarını ayıp alamayacağı.

CHP liderinin ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından Sancar’dan bu yönde umut veren bir açıklama gelmişti. Sancar ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Millet ittifakında yer alan dört partinin sözcüleri de bu bağlamda Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakılan demeçler vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise olası CHP-HDP görüşmesi için şunları söylemişti: “Siyasi partilerin birbirleriyle ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Bakanlık gibi alışveriş mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu da “HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamazdemişti.

Oluç da bir önceki demecinde dertlerinin ‘bakanlık koltuğu pazarlığı değil, Türkiye’yi tek adam rejiminden kurtarmak’ olduğunu söylemişti.

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