Reuters analizi: Millet ittifakında yeni belirsizlik HDP’yle ilişki olabilir

Uluslararası haber ajansı Reuters’in analizinde millet ittifakının önümüzdeki dönemde en fazla zorlayacak konu olarak HDP’yle ilişkiler gösterildi.

Analizde ittifaktan iki yetkilinin sözlerine de yer verildi. Bir yetkili, “HDP’nin açıktan vereceği destek İYİ Parti başta olmak üzere Saadet Partisi ve tabanlarında tepki çeker” dedi. Diğeri de şöyle konuştu: “CHP’den yüzde 2-3, İYİ Parti’den en az yüzde 5 gidebilir. Çok dikkatli olmamız lazım.“

Millet ittifakı son dakika krizinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında uzlaşmıştı. CHP lideri de bugün son grup konuşmasını yaparak kolları sıvadı.

Şu an en çok merak edilen konu ittifakın HDP desteğini alıp alamayacağı.

Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan bu yönde umut veren bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’na, “Hayırlı olsun. Görüşmeye bekliyoruz” diyen Sancar, ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Orhan Coşkun imzalı Reuters analizi özetle şöyle:

Sancar, diğer eş başkan Pervin Buldan ve Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: AA

Millet ittifakının sarsıntı geçirdiği 72 saatin sonunda yeniden ‘uzlaşma’ sağlayıp Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesinin ardından, Kürt oylarının temsilcisi HDP’nin milliyetçi oylarla bir araya gelip gelemeyeceği yeni bir belirsizlik kaynağı olarak gündemde.

Özellikle baştan beri HDP ile uzlaşması beklenmeyen İYİ Parti’nin adaylık sorununun aşılması için yeniden masaya dönmesinin ardından, Kılıçdaroğlu’nun bu yönde atabileceği bir adımla masada yeniden bir gerilim yaşanabileceği belirtiliyor.

‘Sancar’ın açıklaması biraz erken oldu’

Millet ittifakından üst düzey bir yetkiliye göre şu anda HDP’nin desteğinin ne yönde olacağı konusunun en büyük sorun olmaya aday.

Yetkili şöyle konuştu: “CHP şimdilik biraz üstü kapalı şekilde HDP’nin desteğini istiyor. Mithat Sancar’ın dünkü açıklaması biraz erken oldu Büyük bir kriz atlatılmışken hemen ortasında HDP genel merkeze davet süreci zorluyor. HDP’nin açıktan vereceği destek İYİ Parti başta olmak üzere Saadet Partisi ve tabanlarında tepki çeker. CHP, Deva ve Gelecek açısından daha kolay. Bir yandan da çeşitli şekillerde HDP ile bir diplomasi, haber alışverişi oluyor.”

‘Tabandan bir tepki olabilir‘

HDP’nin vereceği desteğin son derece kritik olduğunu kabul ettiğini söyleyen aynı yetkili, “Getireceği oy önemli ama tabandan bir tepki olur mu? Olabilir. Buradan ittifak tabanından bir miktar kayıp olur” diye konuştu.

İktidardaki AKP ve MHP ittifakının 14 Mayıs olarak planladığı seçimlerde HDP’in alacağı oy, bir önceki seçimlerdeki yüzde 10’un üzerindeki oy oranı (yüzde 11,7) göz önüne alındığında hem muhalefet hem de iktidar için kritik önem taşıyacak.

Siyaset uzmanları uzun zamandır muhalefetin iktidara gelebilmesi için HDP’nin seçimlerdeki gücünü kabul etmesi gerektiğini belirtiyordu. Milliyetçi seçmenin hassasiyetleri ve hükümetin HDP’yi ‘terör’le ilişkilendirmesi, partilerin HDP ile yanyana gelmesinde sorun oluşturuyordu.

‘İnce bir denge gerekecek’

İttifak üyesi başka partiden üst düzey bir yetkili de, “Eğer HDP’nin böyle ulu orta desteği olursa, CHP’den yüzde 2-3, İYİ Parti’den en az yüzde 5 gidebilir. Burada çok ince bir denge bulmak lazım. Yoksa bir bedel çıkabilir ortaya” dedi.

Cumhur ittifakının ve özellikle Erdoğan’ın seçim kampanyasında HDP ve terörü ilişkilendirip ‘masaya monte edeceğini’ söyleyen yetkili şöyle devam etti: “Çok dikkatli olmamız lazım. Seçmenin sandığa gitmemesi de ayrı bir risk. Bir formüle ihtiyaç var. Bir de İYİ Parti ve Mansur Yavaş nedeniyle oy vermeyecek Kürt seçmen de var. Ancak ilerleyen dönemlerde, seçilirsek eğer Kürt seçmen de kendini rahat hissedecek.”