Kılıçdaroğlu’ndan CHP kürsüsüne veda: Başlıyoruz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüden veda konuşması yaparak ”Bu deliliği hep birlikte bitireceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmişti.

Bugün partisinin grup toplantısında ‘kürsü’ye veda edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ittifaktaki liderleri ayrı ayrı atıflarla anarak ”Başlıyoruz” dedi. ‘Millet’ adayı Kılıçdaroğlu, ‘evladım’ dediği Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Mansur Yavaş’ın da yanında olacağını söyledi.

Sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu’ndan öne çıkan mesajlar şöyle oldu:

*Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur. Zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için gururluyum.

*Bu kürsüde son kez konuşuyorum. Umutluyum, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir Türkiye’yi düşünüyorum.

*İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener ile bitireceğiz bu deliliği. Çünkü Meral hanım merttir. Ana kucağını da bilir, masaya yumruk vurmasını da bilir. İlk görüş ayrılığında bilakis kendisini tanımayan insanlar söylenmemesi gerekeni söylediler. Arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da iyi biliyorum. Bütün dostlarım bunu bilsin, kendisine müteşekkirim.

*Saadet Partisi’nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bu bilge Türkiye’nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

*Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’yla da bitireceğiz bu deliliği. Güçlü bir entelektüel birikimi var, bu süreci toparlayanların başında gelir. Günlerdir uyumuyor bu lider, çorbada tuzu olan değerli bir insan.

*Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz Onunla da bu ülke için alınterini birlikte dökeceğiz.

*Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Menderes ve Demirel’in gençliği vardır yüzünde. Onunla birlikte de bitireceğiz bu deliliği.

*Ve iki kişi daha var. Siz onları iyi tanıyorsunuz. Daha önce burada söylemiştim. Evladım Ekrem İmamoğlu da yanımda olacak. Onunla da bitireceğiz, yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş’la da bitireceğiz.

*Büyük lokma yiyeceğiz ama büyük laf etmeyeceğiz. Öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz.

*Bir gün ‘başardık’ diyeceğiz. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi Bismillah