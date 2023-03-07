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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den Kılıçdaroğlu videosu: Onunkisi bir cumhuriyet hikayesi

CHP, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatını anlatan bir video yayınladı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan video “Onunkisi bir cumhuriyet hikayesi. Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde büyüyen bir çocuğun, cumhuriyetin şefkatli ellerinde büyük bir devlet adamına dönüşmesinin hikayesi” diye başlıyor.


CHP liderinin siyasi kariyerindeki önemli noktaların verildiği video, Kılıçdaroğlu’nun “Doğrul milletim, asla başını eğme, başlıyoruz” demesiyle sona eriyor.

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