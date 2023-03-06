Kılıçdaroğlu’ndan millet ittifakına teşekkür: Başlıyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini aday olarak gösteren millet ittifakı liderlerine teşekkür etti: “Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!”

Fotoğraf: CHP

Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurmuştu.

CHP lideri, Twitter’dan liderleri etiketleyerek şunları yazdı: “Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!”