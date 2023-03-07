Akşener’den ‘Beşli Çete’ sorusuna yanıt: Bilmiyorum, yeni duydum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adayın açıklandığı sırada yüzüne tuhaf bir ışık geldiğini, aslında mutsuz olmadığını söyledi. Akşener ayrıca ‘Beşli Çete’yle görüşmeye dair iddiaya da “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Meral Akşener. (Habertürk)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz dün, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

Ancak aday açıklandığı sırada yüzünün asık olması Akşener’in henüz sonuçtan tam memnun olmadığı yorumlarına neden oldu.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Teke’ programına katılan Meral Akşener, gündeme dair soruları yanıtladı.

Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Tuhaf bir ışık gelmiş, bir tarafım yok gibi görünüyor. Ama sonra diğer fotoğrafta bir sorun yok. Ben aslında mutsuz değildim, öyle bir durum yok. İmza koymuşum ben, öyle bir şey olur mu. Eşim dahil oğlum hariç bana hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz.

* Bir gece evvel ben hiç uyumadım. İnsanlar geldi gitti evime. Mansur ve Ekrem Bey evime geldi, gece 2:15 gibi. Sıfır uykuylaydım. Hareketleriniz ağırlaşıyor uykusuzluktan. Başka bir şey yoktu. Mutabakat sağlandı. İki metnin altına biz imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil.

* Herkes bana “Masadan kalktı” diyor ama, masa kalktı.

* Aday meselesini gerçekten daha önce konuşmadık.

* (Gerçekten hiç bilmiyor muydunuz sorusu üzerine) Hayır, belli oluyordu Kemal beyin aday olacağı, orada sorun yok.

* (Masadan ayrıldıktan sonra) Kendimi şeytan taşlamasında hissettim. O gün Ersan (Şen) hoca, bizimle ilgili çok kolay değildi o sözleri söyleyebilmek, çok değerliydi benim için. Evimde yemekte ağırlayıp fikirlerinden faydalanacağım.

* (İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın ‘beşli çete’nin önde gelen ismi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’le görüştüğü iddiası) Koray bey iş adamı bir yanıyla. Ben şimdi Koray beyin bu insanla samimi söylüyorum (görüşüp görüşmediğini) bilmiyorum. (Fatih Altaylı’nın “Sordunuz mu hiç” sorusu üzerine) Hayır ben yeni duydum. Biz şuanda nasılız biliyor musunuz? Şimdi konuşacağız. (Koray Aydın) “Bunu iddia eden ispatlayamazsa şerefsizdir” dedi. Koray Bey evini satar koyar partiye. Trabzonlu, burnu düşse yerden almaz.

Güncellencek…