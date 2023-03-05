Koray Aydın, ‘Beşli Çete’yle görüştüğünü yalanladı

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, ’Beşli Çete‘den Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’le görüştüğü yönündeki iddiayı yalanladı; yargı süreci başlatacağını söyledi.

Koray Aydın, iddia için ‘iftira’ dedi. (AA)

Konu hakkında Twitter’dan mesaj paylaşan Aydın, şunları yazdı:

*Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İYİ Parti’yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen “Beşli Çete” temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır.

*”Beşli Çete” kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener’dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında “Beşli Çete“den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır.

*”Beşli Çete” temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti’nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum.

"Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum. — Koray Aydın (@korayaydintr) March 5, 2023

Tartışma nasıl başladı?

Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun özellikle Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol’u kastederek ‘Beşli Çete’ diye kodladığı, AKP döneminde palazlanmış holdinglerden hesap soracağını, son olarak da önlerine ‘418 milyar dolarlık’ bir fatura koyacağını söylemesi ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı için başka adayları öne sürmesi arasında bağlantı kuruluyor.

Diken’in 19 Ekim 2022 tarihli haberinde bir CHP’li kurmayın şu sözlerine yer verilmişti: “… çıkışlar bürokrasiyi, beşli çeteye yönelik çıkışlar da sermayeyi korkutuyormuş. Söylemlerimizi fazla soldan buluyorlarmış. Bize söylemlerimizi yumuşatma tavsiyesinde bulunuyorlar. Hatta ‘yumuşak geçiş’ diye bir şey uydurmuşlar, buna uygun bir de aday telkininde bulunuyorlar.”

Dün akşam Halk TV yayınına deneyimli ekonomi yazarı Serpil Yılmaz da bu bağlamda çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Akşener’in masadan kalkması için, “Bunun bir anda ortaya çıkmış bir mesele olduğunu düşünmüyorum” diyen Yılmaz’a göre özellikle ‘Beşli Çete’nin üzerine gitmeye başlayınca Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı İYİ Parti içinde muhalefet belirginleşmeye başlamış; ardından Kılıçdaroğlu ‘418 milyar dolar’ı iyice diline dolayınca da muhalefet katılaşmıştı.

Yılmaz programda altılı masa kurulma aşamasındayken, ‘Beşli Çete’nin İyi Parti’yle temas ettiğinden söz eden bir kulis yazısı yazdığını hatırlattı: “Beşli çete İyi Parti’yle temas etti, görüştü. Yani bunu ben yazdım. Burada bir iletişim var.”

Yılmaz’ın söz konusu 30 Eylül 2021 tarihli yazısında şu ifadeler yer alıyordu:

“Kamu ihalecisi müteahhitler başta olmak üzere, iktidardan nemalanan kesimlerde seçim telaşı başladı.

İYİ Parti’nin ‘A takımından’ bir milletvekiliyle, ‘iki ünlü’ müteahhidin ‘cezasızlık’ ve ‘güvence’ buluşması gerçekleşmiş.

İddianın sahibi, adı bende saklı MHP ve İYİ Parti cenahına yakın ‘namlı’ bir şahsiyet… Her iktidarla çalışma ‘kabiliyeti’ gösteren ve müteahhit camasında ‘ağabey’ olarak anılan br ismin, Nene Hatun Caddesi’ndeki ofisinde, geçtiğmiz cuma günü (24 Eylül 2021) İYİ Parti’yle temas sağladığı iddası Ankara kulislerini hareketlendiriyor.”

“Kiminle görüştü biliyor musunuz” sorusuna Serpil Yılmaz, ‘Biliyorum” diye yanıt verdi: “Katını dairesini, odasını, kimler… Hepsini biliyorum. Bunun aksini iddia edecek birisi varsa da şahidi var.”

Diken’in öğrendiğine göre görüşme İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına muhalefetin başına çeken Koray Aydın ile ‘Beşli Çete’nin önde gelen ismi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz arasında, Cengiz İnşaat’la ortak işlere imza atan Özaltın İnşaat‘ın Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Nene Hatun Caddesi’nde bulunan ofisinde yapılmıştı.

Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP döneminde sermayeye aktarıldığını’ söylediği 418 milyar dolarla ilgili sözünü yinelemesi dikkat çekti. CHP lideri, Twitter hesabından, “Kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız” diye yazdı.

Bunun üzerine tüm bu süreç Diken tarafından dün gece ‘Akşener’i masadan kaldıran ‘yumuşak geçiş’ baskısı mı?‘ başlığıyla haberleştirildi.