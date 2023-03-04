Akşener’i masadan kaldıran ‘yumuşak geçiş’ baskısı mı?

Türkiye iki gündür İYİ Parti’nin altılı masadan niye kalktığını konuşuyor.

İYİ Parti’ye göre neden ortada ve gayet basit: Bize ‘kazanacak aday’ lazım. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı az. Oysa Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın şansı yüksek. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dayatılınca biz de masadan kalktık.

Mesele gerçekten bu kadar basit mi?

Fotoğraf: Twitter

‘Yumuşak geçiş’e uygun bir aday…

Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun özellikle Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol’u kastederek ‘Beşli Çete’ diye kodladığı, AKP döneminde palazlanmış holdinglerden hesap soracağını, son olarak da önlerine ‘418 milyar dolarlık’ bir fatura koyacağını söylemesi ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı için başka adayları öne sürmesi arasında bağlantı kuruluyor.

Nitekim Kılıçdaroğlu’nun tam da bugün ‘AKP döneminde sermayeye aktarıldığını’ söylediği 418 milyar dolarla ilgili sözünü yinelemesi dikkat çekti. CHP lideri, Twitter hesabından, “Kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız” diye yazdı.

Diken’in 19 Ekim 2022 tarihli haberinde şu ifadeler yer almıştı:

“CHP’lilere göre Kılıçdaroğlu’nun çıkışları ‘karşılarında yer alan büyük bir ittifakı ürkütmüş durumda.’ Diken’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarından bir isim gelişmeleri şöyle değerlendirdi: ‘Sık sık kendilerini ‘önemli konumda’ gören bazı isimler, sanırım siyasetten de güç alarak genel başkanımızın söylemlerinin radikal olduğunu bizlere bile söylüyor. Onlara göre hem toplum hem de devlet böylesi hızlı bir değişime hazır değilmiş. Devlete hizmetten uzaklaşan bürokratlara yönelik çıkışlar bürokrasiyi, beşli çeteye yönelik çıkışlar da sermayeyi korkutuyormuş. Söylemlerimizi fazla soldan buluyorlarmış. Bize söylemlerimizi yumuşatma tavsiyesinde bulunuyorlar. Hatta ‘yumuşak geçiş’ diye bir şey uydurmuşlar, buna uygun bir de aday telkininde bulunuyorlar.”

Kılıçdaroğlu konuştukça…

Kılıçdaroğlu, 12 Aralık 2022’de de şunları söylemişti: “Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Kuruş kuruş dünyanın neresinde neyiniz var biliyorum. Bu parayı sizden hukuk içinde alacağım. Kurtulamazsınız.”

Diken’in 23 Ocak 2023 tarihli haberinde şu bilgiler yer almıştı: “Kılıçdaroğlu’nun sık sık dile getirdiği ‘iktidara yakın sermaye gruplarına aktarılan’ 418 milyar doların arka planı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu‘nun ‘beyin takımı’ tarafından hazırlanan rapora göre AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektöre 418 milyar dolar aktarılmış.”

Ankara’daki görüşme

Bu akşam Halk TV yayınına deneyimli ekonomi yazarı Serpil Yılmaz da bu bağlamda çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Akşener’in masadan kalkması için, “Bunun bir anda ortaya çıkmış bir mesele olduğunu düşünmüyorum” diyen Yılmaz’a göre özellikle ‘Beşli Çete’nin üzerine gitmeye başlayınca Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı İYİ Parti içinde muhalefet belirginleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu ‘418 milyar dolar’ı iyice diline dolayınca da muhalefet katılaştı.

Yılmaz programda altılı masa kurulma aşamasındayken, ‘Beşli Çete’nin İyi Parti’yle temas ettiğinden söz eden bir kulis yazısı yazdığını hatırlattı: “Beşli çete İyi Parti’yle temas etti, görüştü. Yani bunu ben yazdım. Burada bir iletişim var.”

Yılmaz’ın söz konusu 30 Eylül 2021 tarihli yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“Kamu ihalecisi müteahhitler başta olmak üzere, iktidardan nemalanan kesimlerde seçim telaşı başladı.

İYİ Parti’nin ‘A takımından’ bir milletvekiliyle, ‘iki ünlü’ müteahhidin ‘cezasızlık’ ve ‘güvence’ buluşması gerçekleşmş.

İddianın sahibi, adı bende saklı MHP ve İYİ Parti cenahına yakın ‘namlı’ bir şahsiyet… Her iktidarla çalışma ‘kabiliyeti’ gösteren ve müteahhit camasında ‘ağabey’ olarak anılan br ismin, Nene Hatun Caddesi’ndeki ofisinde, geçtiğmiz cuma günü (24 Eylül 2021) İYİ Parti’yle temas sağladığı iddası Ankara kulislerini hareketlendiriyor.”

“Kiminle görüştü biliyor musunuz” sorusuna Serpil Yılmaz, ‘Biliyorum” diye yanıt verdi: “Katını dairesini, odasını, kimler… Hepsini biliyorum. Bunun aksini iddia edecek birisi varsa da şahidi var.”

Diken’in öğrendiğine göre görüşme İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına muhalefetin başına çeken Koray Aydın ile ‘Beşli Çete’nin önde gelen ismi Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz arasında, Cengiz İnşaat’la ortak işlere imza atan Özaltın İnşaat‘ın Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Nene Hatun Caddesi’nde bulunan ofisinde yapıldı.