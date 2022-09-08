Sermayeden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına ‘beşli çete’ tuzağı iddiası

ALTAN SANCAR

‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması yürüten altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gösterilmesi ihtimali giderek güçlenirken, büyük sermaye sahibi çevrelerle ilişkili kimi grupların bu ihtimale karşı çeşitli hamlelere giriştiği iddia ediliyor.

Fotoğraf: CHP

Partinin genel merkezindeki ortak kanıya göre bu çevreler Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ‘sermaye karşıtı’ buluyor ve Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için çeşitli hamleler tasarlıyor.

Kılıçdaroğlu da bir süredir isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştiriyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bunda CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama son dönemde ete kemiğe bürünen bazı bilgiler etkili.

Bu bilgilere göre kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı. Bazı sermaye sahipleri, hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişkiye girdi.

Kılıçdaroğlu’nun bugünkü ‘Alo Holding’ paylaşımı da, sermaye gruplarının hamlelerine karşı çıkışlarına bir örnekti.

Bu hamlelerden biri de son günlerde çok sayıda muhalif gazeteciye Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin ‘beşli çete’ olarak adlandırılan sermaye sahipleriyle görüştüğü bilgisinin iletilmesiydi.

CHP’li yetkililer, sermaye gruplarının bu iddiayı ortaya atarak Kılıçdaroğlu’nun kimi kurmaylarını tartışma konusu etmek ve CHP liderinin adaylık ihtimalini zayıflatmak istediğini savunuyor.

Rahatsızlık büyüdü

Diken’in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun sermaye karşıtı açıklamaları, sermaye çevreleri ve bunlara yakın kesimleri rahatsız etti. Rahatsızlığın bu çevrelerin Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep etmesine kadar vardığını daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Randevu talepleri karşılıksız kalan bu grupların bu defa CHP liderinin en yakınındaki kimi kurmaylarını yıpratmayı hedeflediği öne sürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey CHP’li bir kurmay, Diken’e açıklamasında, bu iddiaları doğrularken, son günlerde Ankara’da çok sayıda gazetecinin arandığı ve ‘gerçeklikle bağı olmayan kimi bilgilerin’ gazetecilere aktarıldığını söyledi.

Gazetecilerle, “Kılıçdaroğlu’nun en yakın kurmaylarından bazıları beşli çeteyle görüştü” diye kimi bilgilerin paylaşıldığını söyleyen aynı kaynak, durumdan bu bilgilerin Ankara’da dolaşıma girmesinden sonra gazetecilerin teyit için aramalarıyla haberdar olduklarını söyledi.

Kaynağa göre gazetecilere aktarıldığı gibi bir görüşme olmadı.

‘Tek merkezden’

İddiaların tek merkezden dolaşıma sokulduğunu savunan CHP’li isim, bunu ‘Kılıçdaroğlu’nun giderek güçlenen adaylık ihtimaline karşı bir hamle’ olarak değerlendirdi.

CHP’li isim iddialarını şöyle sürdürdü: “Genel başkanımızın doğrudan hedef alınmasının ters teptiğini herkes görüyor. Bu nedenle parti içerisinde genel başkanımıza yakın isimler hedef alınmak isteniyor. Buradaki asıl amaçsa bu isimlerin yıpratıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellenmek.”

Son dönemlerde “Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder” minvalindeki köşe yazılarını da işaret eden yetkili, CHP tabanın da bu ihtimale inandırılmak istendiğini söyledi.

CHP’li kurmaya göre, partideki dar bir grup da kimi açıklamaları ve verdiği görüntülerle bu köşe yazılarını destekler bir pozisyonuna düşüyor.

Kılıçdaroğlu’nun bugünkü sert çıkışının da doğrudan belli bir adresi gösterdiğini belirten CHP’li isim, şunları kaydetti: “Bu girişimin içinde kimlerin olduğunu genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimiz isim isim biliyor. Aylardır bazı gazeteciler ve anket şirketlerine aktarılan paralar da dahil.”