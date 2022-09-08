Diken ‘liste iddiası’yla duyurmuştu: Kılıçdaroğlu’ndan ‘Alo Holding’ çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar” diyerek, isim vermeden bazı araştırmacı ve yazarlara tepki gösterdi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu bir süredir isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştiriyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bunda CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama son günlerde ete kemiğe bürünen bazı bilgiler etkili. CHP’li kaynakların aktardığına göre, kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere hem AKP hem de sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı.

Buna göre, AKP ve bazı sermaye sahipleri, hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişkiye girdi.

Bazı çevrelerce Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ‘sermaye karşıtı’ olarak değerlendirildiğini savunan CHP’li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla seçimin kaybedileceği ve kararsızların CHP’ye gitmeyeceği üzerinden çalışma başlatıldığını iddia etmişti.

Hatta CHP’li bir yönetici, iddialarına dair ellerinde bilgi ve belgeler olduğunu, para alışverişinden dahi haberdar olduklarını söylemişti.

CHP lideri iki hafta önce de “Hedef net, sermayeyi korumak, kararsız seçmeni gri bölgede tutmak ve kendilerince altılı masanın aday belirleme sürecine etki etmek istiyorlar” diye çıkışmıştı.

Kılıçdaroğlu’nu bu çıkışa iten süreci son olarak ‘CHP’den liste iddiası: Sermaye ve AKP para dağıtıyor’ başlığıyla haberleştirmiştik.

‘Alo Holding’

Kılıçdaroğlu, bugün de Twitter’dan isim vermeden kendisini hedef alan yazar ve kamuoyu araştırmacılarına tepki gösterdi. Bunların daha önce ‘yandaş’ olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “‘Alo Holdinglerin‘ medyası bana ders vermeyi bıraksın” dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları yazdı:

*Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

*Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

*Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline.