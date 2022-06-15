‘Beşli çete’, Kılıçdaroğlu’nu ‘ikna etmek’ için sermaye gruplarının kapısını çalıyor

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı kamu ihalelerinin ağırlıklı bölümünü alan bazı holding yöneticilerinin ‘Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına karşı ortak söylem’ arayışına giriştiği iddia edildi.

Diken’e konuşan kaynaklara göre ‘beşli çete’ Türkiye’deki büyük sermaye gruplarından bazılarıyla görüşerek ‘ortak söylem’in sermaye çıkarları açısından önemli olduğunu söylüyor. CHP’li kaynaklar söz konusu iddiaları duyduklarını, ancak ‘kapılarının kapalı olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: CHP

Türkiye siyasi tarihinde son yıllarda sıkça kullanılan tabirler arasında ‘beşli çete’ tanımlaması yer alıyor. Kılıçdaroğlu, sıklıkla kullandığı bu nitelemeyle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu bir konuşmasında, “Allah’ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz, beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız” demişti.

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ise bu sözlere karşılık, Kılıçdaroğlu’na ‘işlerini yerinde görmeye’ çağırdığını ancak CHP liderinin gelmediğini açıklamıştı.

Cengiz, şunları söylemişti: “Deniz Baykal’a gittik, gelin, buyurun gezin dedik. Bir heyet kurdu ve geldi, anlattık. Ondan sonra dost olduk ve dostluğumuz devam ediyor. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu da… İnanıyorum ki yanlış bilgiler var elinde, yanlış konuşuyor.”

Kılıçdaroğlu da bu sözlere karşılık, “Geleceğim ama sadece birisine değil; beşinize birden geleceğim. Yemin olsun ki kaçacak delik bulamayacaksınız” demişti.

Medya grubu sahiplerinin de kapısı çalındı

CHP liderinin görüşme ve ‘dostluk’ için kapıyı tamamen kapatmasının ardından, iş dünyasında söz konusu holdinglerin yeni arayışları giriştiği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Diken’e konuşan sermaye kaynaklarının aktardığı iddiaya göre holdingleri temsilen bazı isimler, aralarında medya grubu sahibi olan kimi büyük sermaye sahiplerinin kapısını çaldı.

Temsilciler, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ‘yılların birikimi sermayeye’ karşı olduğunu ve bunun karşısında ‘söz birliğinin önemini’ anlattı. Öyle ki medya grubu sahibi de olan bazı holdinglerden yayın organlarında da bunun işlenebileceği teklifi götürüldü.

‘Siyasi tartışmalara girmek istemediğini’ söyleyen sermaye gruplarının bazılarından ‘olumsuz’ yanıt alan holding sahiplerinin, bazı grupları ‘endişeleri’ için ikna ettiği iddia edildi. Buna göre sermaye sahipleri ‘beşli çete’nin ‘devlete hizmet ettiğini’, ‘serbest piyasanın Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle endişeleneceği’ni anlatmayı hedefliyor.

CHP’ye talepler sık sık geliyor

İddiayı sorduğumuz CHP’li kaynaklar ise kendilerine bu yönde duyumlar geldiğini, ‘beşli çete’nin aracılarla görüşme taleplerini de sık sık ilettiklerini söyledi.

Ancak kaynakların verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumunun net olduğu aracılara iletildi. Görüşme talepleri geri çevrilirken, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının parti politikası olduğunun altı çizildi.