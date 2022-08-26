CHP’den liste iddiası: Sermaye ve AKP para dağıtıyor

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son videosunda isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştirmesinin arkasında CHP’ye ulaşan yeni bir bilginin etkili olduğu belirtildi. CHP’li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere hem AKP hem de sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınladığı bir videoyla, borçları varlık şirketleri tarafından satın alınan vatandaşlara seslenip “Ödemeyin” demişti.

CHP lideri aynı videoda şunları da söylemişti: “İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyor. Dertleri ülkenin geleceği değil. Dertleri bu kazançlarını, bu kirli sistemi, düzeni devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Kirli kirli oyunlar. Finanse edilen troller. Bunu sadece AK Parti yapıyor sanmayın. Bu kirli odaklar hem anket şirketleri hem de trol ağlarıyla medya üzerinden sürece dahil olmak istiyor.”

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının arka planında CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama son günlerde ete kemiğe bürünen bazı bilgilerin etkili olduğu belirtildi.

Diken’in CHP’li kaynaklardan edindiği bilgiye göre, AKP ve bazı sermaye sahipleri hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişki içerisine girdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ‘sermaye karşıtı’ olarak değerlendirildiğini savunan CHP’li kaynaklar, CHP’nin üçüncü parti konumuna geldiği, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla seçimi kaybedeceği ve kararsızların CHP’ye gitmeyeceği üzerinden çalışma başlatıldığını iddia etti.

CHP’li bir yönetici, iddialarına dair ellerinde bilgi ve belgeler olduğunu, para alışverişinden dahi haberdar olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun da bunlardan haberdar olduğunu belirten CHP’li kaynak, aracılarla kendilerine ulaşamayan sermaye sahiplerinin bu yolla partilerini ‘yıpratmak istediğini’ öne sürdü.

CHP’li kurmay elde ettiği bilgilere ilişkin şunları söyledi: “AKP ve bazı sermaye grupları hem anket şirketlerine hem de bazı herkese eşit mesafedeki gazetecilere birtakım desteklerde bulundu. Karşılığında kendilerinden CHP’yi üçüncü parti olarak göstermeleri, CHP’nin olası iktidarının Türkiye’nin yararına olmayacağına dair açıklamalar ve genel başkanımızın söylemlerinin ekonomide kaosa neden olacağının işlenmesi istendi. Bunu duyum olarak söylemiyorum, bilgi sahibi olarak söylüyorum. Hatta sermaye ve AKP bir liste bile yapmış. Burada herkesin bildiği gazeteciler, bazı anket şirketleri ve sosyal medya hesapları var. Nihayetinde, bu tarz söylemlerin de anket sonuçlarının da olduğunu göreceksiniz. Ortada karşılıklı bir menfaat ilişkisi ve hatta para alışverişi söz konusu. Hedef net, sermayeyi korumak, kararsız seçmeni gri bölgede tutmak ve kendilerince altılı masanın aday belirleme sürecine etki etmek istiyorlar.”