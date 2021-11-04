Kulis: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası bürokraside direnç başladı

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik çağrısının yankıları sürüyor.

Diken’e konuşan üst düzey bir bürokrat, çağrı sonrası bürokraside direnç geliştiğini belirtirken önemli bir iddiada bulundu: “Bazı bürokratlar, dokunulmazlık için AKP’ye milletvekili olmak istediklerini iletti.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymamasını tavsiye etmişti. CHP lideri, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti.

Çağrılara karşılık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘memurlarını tehdit ettiğini’ öne sürmüş, suç duyurusunda bulunmuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dünkü köşe yazısında, Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside yaşananlardan “Kemal Bey’in bu çıkışları sonrası temkinli davranıyorlar” diye bahsetmişti.

‘Direnç gelişti’

Diken’in ulaştığı üst düzey bir bürokrat, Sarıkaya’nın aktardıklarını doğrularken, önemli bir iddiada bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside ‘talimatlara karşı direnç’ geliştiğini dile getiren bürokrat, “Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı, ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor” dedi.

CHP liderinin çağrısının arkasında durması ve kamuoyunda oluşan “AKP’de erime yaşanıyor” algısının bürokraside çekince yarattığını söyleyen kaynak, AKP’nin söz konusu çağrıya yeteri kadar tepki gösteremediği görüşünde.

Üst düzey bürokrata göre AKP’den sert çıkış bekleyen ancak göremeyen bürokratlar, talimatları uygulamamakla kalmıyor.

Dokunulmazlık talebi

Türkiye’de erken seçim koşullarının oluştuğu görüşünün bürokrasiye hakim olduğu görüşünü dile getiren bürokrat, ismen bildiği bazı üst düzey bürokratların AKP’ye “Milletvekili sürecinde aday adayı olacağız, zamanı gelince bizi değerlendirin” haberi yolladığını iddia etti.

Bürokraside yaşanan bu durumun nedenini ise ‘dokunulmazlık kazanma’ çabası olarak değerlendiriyor.

Kaynağa göre bu talebin temelinde ise ‘AKP’nin Meclis çoğunluğunu kaybedeceğine olan inanç’ yatıyor.

Bürokratın iddiasına göre, son dönemde güvensizliğin artması nedeniyle bazı isimler birbirleri hakkında tuttukları dosyaları CHP ve İYİ Parti’ye göndermeye başladı.

İktidarın son dönemde iletişim konusunda üstünlüğünü kaybettiği izlenimi edindiğini söyleyen kaynak, bürokrasinin Erdoğan’dan bir müdahale beklediğini belirtti.

‘Bazı engellemeler var’

Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla sürecin tersine dönebileceğini savunan bürokrata göre, bu müdahale geciktikçe bürokraside AKP’nin etkinliği azalmaya devam ediyor.

Bürokratın yaşananlara ilişkin aktardıklarını sorduğumuz AKP’li bir kaynak ise bürokraside karşılarına bazı engellemelerin çıkmaya başladığını doğrularken, bu durumu “Geçici” olarak niteledi.

Aynı kaynak bürokratların AKP’ye milletvekili olma talebini ilettiğine ilişkin iddiayı ise “Seçim döneminde bu tarz şeyler yaşanır ama ortada seçim yok. Bunun dokunulmazlıkla ilgisi olduğunu düşünmüyorum” diye değerlendirdi.