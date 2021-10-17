Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Vesayet falan hep aynı nakarat; kimse yemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur ve bürokratlara yönelik çağrısını ‘vesayet’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Geçiniz bunları, kimse yemiyor!”

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Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabı üzerinden bürokratlara seslenmiş “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” demişti.

Bugün İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda konuşan Erdoğan, CHP liderini liderini sert sözlerle eleştirirken, söylediklerinin de ‘suç olduğunu’ iddia etti.

Muğla Marmaris’teki Yerel Medya Çalıştayı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir kısmını Twitter hesabı üzerinden paylaşarak şunları yazdı: “Milletin evlatları KPSS diye umutlansın, Erdoğan ve şürekası vakıf süslü paralel yapılarla onların geleceğini çalsın. Sonra vesayet falan, hep aynı nakarat… Geçiniz bunları, kimse yemiyor!”

CHP lideri paylaştığı videoda ise şunları söylüyor: “Kamu görevlisi, bir ailenin veya sarayın memuru değil, onlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli memurları olmak zorundadır. Güneydoğu’da veya Doğu Anadolu Bölgesi’nde fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu, devlet memuru olmaktır. ‘Devlette memur olacağım. Güvencem olacak, belli bir aylığım olacak, ailem olacak.’ Bu beklentiyi onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz bunun savunulacak yönü var mıdır? Bunun ahlaki yönü var mıdır? Bunun adalet yönü var mıdır? Kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun, yapmayın artık. Orada durun.”