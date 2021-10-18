Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısına HDP’den destek

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik sözlerinin tehdit olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu, bürokratlara, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu çağrıyı ‘suç’ olarak nitelendirmişti.

AA’nın haberine göre Meclis’teki basın toplantısında konuşan HDP’li Beştaş, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ‘tehdit’ olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını ifade etti.

İktidarın hukuksuzluklarına kamu görevlilerini alet ettiğini savunan HDP’li siyasetçi, “Aslında sorumlu olmadıkları kanunsuz bir emri yerine getirmekle, onların sorumluluğu ortaya çıkıyor” dedi.

Beştaş şu ifadeleri kullandı: “Sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suçu işleyenlerin bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz de defalarca tekrar ettik.”