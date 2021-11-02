CHP liderinden bürokratlara yeni uyarı: Devlette tutmam!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yeni çağrısında “Mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratları devlette tutmam” dedi.
Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, gençlere seslenerek özgürlük vaadinde bulundu.
Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yılını kutlayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti tanımlarken “Kimsesizlerin kimsesi” demesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, gençlerin hayallerinin, hedefleri olacağını söyledi.
CHP lideri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Anıtkabir’e basın kuruluşlarının alınmamasını eleştirdi.
Anıtkabir’de yaşananlar ve 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden iktidarı hedef alan CHP lideri, şunları söyledi: “Ne yaparlarsa yapsınlar kendi sonlarını getiriyor. Birileri 15 Temmuz’u Allah’ın bir lütfu olarak kabul edip milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. KHK’yla ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz.”
Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını belirterek bürokratlara yönelik çağrılarına yenisini ekledi: “AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum.”