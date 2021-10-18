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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘bürokrat açıklaması’na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan’a ‘hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bürokratlara, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu çağrıyı ‘suç’ olarak nitelendirmişti.


Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun, bürokratlarla ilgili Twitter üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı’ iddia edildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan işlem yapılması istendi.

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