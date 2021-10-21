Kılıçdaroğlu’ndan geri adım yok: Bürokratlara yeni çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından, bugün bürokratlara yeniden seslendi.

CHP lideri, Twitter hesabında şunları yazdı: “Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın.”

Sayın Bürokratlar,



Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 21, 2021

Kılıçdaroğlu, 16 Ekim’deki açıklamasında, bürokratlara “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi (18 Ekim) itibariyle durun” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu çağrıyı ‘suç’ olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatları tarafından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulunulmuştu.