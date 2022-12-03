Kılıçdaroğlu: Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları defterlerine yazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” dedi.

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CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasının kapanışında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ben size bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kast ettiğimi anlamış oldunuz. Türkiye’yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı sistem yönetecek. Bakın görüyorsunuz, böyle bir Türkiye mümkün ve emin olun iktidara geliyoruz.

* Size ana muhalefet partisinin lideri olarak seslenmiyorum. Kuracağımız güç birliğinin parçası olarak söylüyorum. Bir de bizim siyasal birlikteliğimiz var tabii yani altılı masa. Türkiye için kalbi atan 6 vatansever liderin masasıdır o. Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya direnen altı lideriz biz.

* Türkiye için kenetlendik. Halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz altı lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Anayasamız hazır. Ekiplerimiz, kadrolarımız gece gündüz ortak bir program için çalışıyorlar. Bizim siyasi, ahlaki ve vicdanı birlikteliğimiz.

* Meral hanımın partisini kurarken nasıl bir mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Meral hanım merttir. Temel bey bu altılı masayı kurarken sırtına nasıl bir yük yükleneceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama Temel bey bilgedir ve cesurdur.

* Ahmet beyle vatan söz konusu olduğunda bir araya gelmekten bir an bile tereddüt etmedik. Onun deneyimi ve entelektüel birikimi bize her türlü katkıyı sağlayacak.

* Ben Gültekin beyde Menderes ve Demirel’in gençliğini, onların ruhunu görüyorum. Ali Babacan’ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum. Altını çiziyorum; bütün dünya da bu gerçeği biliyor. Özetle bu zaferi, iyi cesur ve yürekli insanlar kazanacak.

* Türkiye dahil dünyanın her yerinden işinde en iyi uzmanlar ve siyaset üstü vatanseverlerimizle bunun için buluştum. Altılı masayı oluşturan partilerimizin de çok iyi kadroları var. Bu değerli insanlarla birlikte çalışıyoruz. En iyileri bulmak yetmez onların elini güçlendirmek de gerekir.

* Bu köklü değişimi gerçekleştireceğiz. Kimse korkuyla uyanmayacak. Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak.

* Bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil kuracağımız büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum.

* Bu zaferi iyi, cesur ve yürekli insanlar kazanacak. Bu büyük birlikteliğin başarılı olabilmesi için kaynağa ihtiyaç var. Bay Kemal bu sorunu da çözdü. İktidarımızın ilk altı ayında hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak daha sonra kalıcı refahı sağlayacağız.

* Gerçekleştirdiğim uluslararası temaslarda toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon yöneten yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla verimli toplantılar yaptım. Aralarında tefeci, kara para sahipleri, baronlar, şaibeli kişiler yoktu.

* Peki ne vardı Dijital teknoloji vardı, yapay zeka, yeşil enerji gibi büyük sektörlere yatırım yapan kurumlar vardı. İktidarımızın ilk üç yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Bu parayı kesinlikle getireceğim.

* Peki bu yeter mi? Hayır. Dünyanın her yerinde bağımsız çok büyük varlık fonları var iktidarımızın ilk üç yılında onlardan da en az 75 milyar dolar yatırım alacağız. Ayrıca yeri yurdu kaynağı belli temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Özellikle hedefimiz Avrupa’nın ve Uzak Doğu’nun emekli fonları olacak. Norveç ve Singapur gibi.

* Yolsuz yönetim yüzünden halkımız hiçbir şeyden pay alamıyor ama Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Ben kirli sermayenin adamı olmam, kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım.

* Kuruş kuruş dünyanın neresinde neyiniz var biliyorum. Bu parayı sizden hukuk içinde alacağım. Kurtulamazsınız.

* Bu ülkede ücretli çalışanlara hiçbir zaman büyümeden pay verilmedi. Sahte enflasyonla maaşları gasp edildi. Bu ülkenin onurlu çalışanlarına borçları var. Hesaplarımıza göre devletin maaş alanlara en az 300 milyar dolar borcu var. Bu borcu ödemeye geliyoruz.

* Halkımızı kalıcı zenginliğe ulaştıracak projelerimizi beş kolona ayırdım. Birkaçını şimdi anlatacağım.

* Birinci kolon: Detaylarını sayın Rifkin ve Böke’nin anlattığı kolon. Endüstriyel dönüşümü gerçekleştirme kolonu. Ticaret ve finans ağı oluşturacağız. İnovasyon odaklı özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Türkiye genelinde ihracat ve ithalat bölgeleri oluşturacağız.

* Bu modelde Marmara ve Ege bölgesinden tersine göç teşvik edilecek.

* İkinci kolon: İşgücü dönüşümü.

* Üçüncü kolon: Enerji. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak. Bunun iki yolu var. Temiz enerjiye yatırım yapmak ve Akdeniz havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanmak.

* Petrolün nerede olacağını tayin edemeyiz ama çipin nerede üretileceğine biz karar verebiliriz. 21. Yüzyılın en önemli yarış alanı çip üretimidir. Tabii enerji krizi karşı karşıya kaldığımız tek global kriz değil. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak olan gıda krizi var. Bu yüzden dördüncü kolonumuz gıda bolluğu ve bereketi. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devremi gerçekleştiremeyiz.

* Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız bu beceriksiz yönetim bizi buğdaya da nohuta da dışa bağımlı hale getirdi. Artık egemenliğimizi kısıtlayan bu düzeni değiştireceğiz. Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlüsü haline getireceğiz.

* Çok kısa bir sürede ihracat devi olacağız. Havza bazlı planlama yapacağız. Ekilmedik toprak kalmayacak buy ülkede. Hiçbir çiftçimiz asla zarar etmeyecek. Süt üreten de et üreten de kazanacak. Hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Nokta!

* Beşinci kolonumuz hızlı bir istihdam artışı. Projelerimiz ile bu bölgelerden ilk etapta yaklaşık 3,5 milyon kişi istihdam edilecek. Sürdürülebilir iş edinme programları başlatılacak. Beş yıl içinde 13 milyon 500 bin kişi sürdürülebilir iş edinme programlarına dahil edilecek. Kişi başına milli gelirimizi 20 bin doların üzerine çıkaracağız.

* Altılı masa hem TBMM’de çoğunluğu hem de cumhurbaşkanlığı alacak.

* Önümüzde aylar sürecek mücadeleler ve ıstıraplar var. Korkunç kara propagandalar olacak. Çünkü medya ve kamu kaynakları onların elinde ama sonunda hak galip gelecek halk galip gelecek. Çünkü halkın dedi hakkın sesidir.

* Lami cimi yok, bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları yine halka dönecek. Zafer bizim olacak.

* Dünyanın gözünün içine bakın ve haykırın ‘Ey dünya Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya!’ Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz