İmamoğlu ve Yavaş’lı formül CHP’nin B planıymış

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcılığını çok önceden ‘B planı’ olarak hazırladıklarını söyledi.

Fotoğraf: Twitter / Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz dün, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

Independent Türkçe‘den Gökçen Tunçer’e konuşan Özel, bu formülün CHP’nin B planı olduğunu ve çok önceden belirlendiğini söyledi.

Özel, şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi, bütün süreçlerinde risk analizlerinden sonra B planlarını hazırlar. Çok önceden, “Bir tıkanma olduğunda bu nasıl aşılabilir” diye düşünmüştük. Zaten bunu normal kampanya içinde de uygun bir zamanda dahil edebilmeyi de planlamıştık. Toplumda oluşan moral bozukluğu ve motivasyon kaybına karşı üç grup başkanvekili ve iki genel başkan yardımcısıyla, sayın genel başkanımızın denetimi ve yönetiminde bunun çalışmalarını sürdürdük. Ve sonuçta hem Ankara ve İstanbul’un belediye başkanları hem de diğer siyasi partiler olumlu karşıladı. Bu yöntemle masaya dönebilecekleri anlaşılınca , krizden geriye dönüş imkanını, İYİ Parti’nin de masaya dönmesi imkanını verdi.”

Ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu!