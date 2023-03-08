CHP’li Özel: Kılıçdaroğlu, HDP’yi ziyaret edecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret edeceğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘demokrasi‘ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Habertürk yayınına katılan CHP’li Özel, olası ziyarete ilişkin şunları söyledi:

“HDP’yi ziyaret olası. Olası deyince olmayası diye de soran olabilir. Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP’yi de ziyaret edecek. Diğer partilere de ziyaret edecek.

Sayın Demirtaş çok iyi iletişim yürütüyor. Bahçeli ve Erdoğan diliyle değil Demirtaş dili ve Meral hanım diliyle konuşulursa buradan Türkiye kazanır. Masada olanlar bakanlıkları paylaşır. HDP’ye bakan verilemez demem. Bu ittifakın nasıl bakan çıkaracaklarını yazıdık. HDP’nin yetkili kurulları var, demokrasi ittifakları var. AK Parti’ye helal olan CHP’ye haram olamaz. Bunlar yapınca aferin, biz yapınca şey. O Türkiye geride kaldı.”